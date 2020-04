Anche due residenti a Mogoro contagiati dal coronavirus

Anche Mogoro tra i comuni toccati dall’epidemia causata dal coronavirus

I pazienti seguiti fuori dalla provincia. Ma nessuno ha informato il comune

Anche Mogoro si aggiunge all’elenco dei comuni toccati dall’epidemia di coronavirus. Lo si è appreso stamane, in seguito alla pubblicazione da parte del quotidiano L’Unione Sarda, dei dati elaborati dall’Istituto superiore di sanità e dalla Regione.

A quanto risulta, i casi di coronavirus sono due e riguardano due pazienti con la residenza nel paese, ma che sono stati trattati in una struttura sanitaria fuori dalla provincia di Oristano. Il contagio sarebbe avvenuto fuori da Mogoro.

Il sindaco Sandro Broccia, anche lui ha letto la notizia sul giornale: nessuna autorità e nessun ufficio competente, ha informato l’amministrazione comunale e lo stesso sindaco, massima autorità sanitaria locale. Stamane Broccia ha interpellato gli uffici dell’Assl oristanese, che hanno riferito di essere ugualmente all’oscuro dei due casi.

Il Comune di Mogoro ha successivamente diffuso un avviso alla popolazione: “Vi comunichiamo che due nostri concittadini sono risultati positivi al Covid-19. Il contagio è avvenuto in un ospedale del Cagliaritano. Sono ricoverati da circa 30 giorni, non in terapia intensiva, e non hanno avuto alcun contatto sociale. La notizia ci è stata riferita dai familiari e, ad oggi, non abbiamo nessuna comunicazione dagli organi ufficiali. Auguriamo una pronta guarigione ai nostri compaesani e vi invitiamo a continuare ad osservare le regole e le prescrizioni necessarie, per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Restiamo a casa, usciamo solo per reali necessità e negli esercizi pubblici e commerciali è obbligatorio l’uso della mascherina e dei guanti”.

