Coronavirus, Truzzu: “Sì alla ristorazione all’aperto al porto e alla Fiera”

Ristoranti all’aperto alla Fiera e al porto. L’ipotesi è al vaglio del Comune per aiutare i ristoranti cittadini. Il ragionamento è già partito e il Comune sta valutando se può il progetto può concretizzarsi in tempi brevi. Il distanziamento sociale, che probabilmente resterà in vigore anche al termine del lockdown, complicherà non poco la vita ai ristoratori. “Chi ha 50 coperti da domani ne avrà 20, sarà difficile tenere in piedi le imprese”, ha dichiarato nell’ultima seduta del consiglio comunale il primo cittadino Paolo Truzzu, “l’idea è quella di sfruttare gli spazi all’aperto della città per l’offerta economica. Ci rivolgeremo all’autorità portuale per gli spazi del porto. Ma guardiamo anche a Su Siccu, la Fiera, l’ippodromo, Terramaini e Monte Claro, per quanto riguarda la Città Metropolitana”. Aree che potrebbero accogliere attività di ristorazione all’aperto.

Tempi duri anche per il Teatro Lirico. Il sindaco pensa a spettacoli all’aperto nella vicina piazza Nazzari.