Abbi Group, on line il sito istituzionale della Fratelli Ibba

Un portale con tutte le informazioni sul Gruppo Abbi, della Fratelli Ibba, realtà sarda di riferimento nel settore della distribuzione organizzata, che lega il suo nome a Oristano.

All’indirizzo internet abbigroup.com, il racconto di 70 anni di lavoro: una storia di crescita, impegno e passione. Da azienda familiare a strutturata azienda manageriale; dal piccolo commercio locale al franchising insieme alle Grandi Centrali d’acquisto nazionali e all’ampia rete diretta dei negozi di vicinato, tenendo sempre ben saldi gli stessi valori dei fondatori: umiltà, lealtà, impegno e sostenibilità.

Dalle pagine virtuali emerge chiaro il desiderio di lasciare un segno forte nel territorio in cui il gruppo lavora, e che è racchiuso nella vision: “Ogni giorno il nostro sogno più grande è continuare a essere parte integrante della comunità in cui operiamo contribuendo a generare valore e sviluppo per la nostra terra”.

Un sogno che il gruppo Abbi concretizza anche attraverso le sei insegne, risultato di volontà, sinergie e fiducia nelle persone: Ibba Cereali e Mangimi, Crai, Centro Cash, Simply, Leader Price Italia e Cuore dell’isola.

Nel sito vengono approfondite le scelte che portano alle filiere locali e alla sostenibilità ambientale, si dà spazio agli obiettivi strategici e alle notizie che danno conto di sfide, opportunità e progetti, un impegno tangibile con piccole e grandi iniziative che saldano il legame tra il Gruppo Abbi e la realtà sociale, lo sport, la cultura e il territorio.

E infine un invito a relazionarsi, a conoscere l’interlocutore sia esso fornitore, investitore, giornalista o possibile dipendente. Attraverso questo sito l’azienda si mette in ascolto delle risorse umane, viste come nuove esperienze che entrano a far parte di una squadra in cui ogni persona è un capitale prezioso, fonte di talenti, energie e idee.

Il sito di ultima generazione è stato realizzato dall’agenzia Atoms che ha trasformato la tecnologia headless in un’esperienza digitale efficace e intuitiva con un layout visuale che consente una percezione immersiva. Una navigazione dinamica che porta al cuore dei temi trattati.

Giovedì, 23 aprile 2020

