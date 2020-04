Botteghe chiuse e turisti a casa, l’artigianato artistico rischia di sparire

Peppino Mele (CNA) chiede alla Regione un contributo in conto gestione per 400 imprese



Anche molte aziende artigiane dell’Oristanese si trovano in seria difficoltà, dopo 40 giorni di chiusura. E fra tutte, quelle dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale vedono un futuro nero. “Siamo a un punto di non ritorno, in una situazione di una gravità senza uguali: il settore non si potrà salvare se non con interventi altrettanto straordinari e completamente nuovi”. Lo dice Peppino Mele, presidente della Cna Artistico e Tradizionale della Sardegna: in un appello all’assessore regionale all’Artigianato, Turismo e Commercio, Gianni Chessa, chiede un sostegno per le circa 400 aziende del settore e i loro seicento addetti.

“L’artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna non si potrà salvare se non con interventi altrettanto straordinari e completamente nuovi”, scrive Mele. “Le prospettive per i prossimi 15 mesi sono nefaste: è probabile che la stragrande maggioranza delle imprese non registri alcun incasso per oltre un anno, a prescindere dal fatto che l’attività riapra i battenti oppure no”.

Le circa 400 aziende del settore sono chiuse da settimane senza alcuna prospettiva per il futuro e con la stagione turistica – momento fondamentale per molte aziende – ormai irrimediabilmente compromessa. Inoltre, il perdurare del divieto di assembramenti e di qualunque altra attività sociale comporterà la cancellazione di tutta una serie di eventi nazionali e internazionali, come fiere, sagre e mercati locali, oltre alle feste per matrimoni, cresime, battesimi, prime comunioni, che rappresentano uno degli sbocchi per la filiera dell’artigianato artistico e tradizionale.

Il presidente della Cna si dice preoccupato anche per la cosiddetta “fase due”. “Non è ancora chiaro quali saranno le condizioni per operare, sia nei rapporti tra titolari e collaboratori dell’impresa, sia con i clienti”, scrive Peppino Mele. “Si pensi per esempio a chi, soprattutto per certe tipologie di produzioni, ha sinora dato la possibilità al cliente di indossare, o anche solo toccare, l’oggetto da acquistare, come nel caso di gioielli, abiti, tessuti, accessori alla persona: mancano in commercio i dispositivi di sicurezza e nei rari casi in cui siano disponibili vengono centellinati e hanno costi improponibili. E a questo proposito non è chiaro quali saranno le procedure relative alla sicurezza e quali responsabilità ne derivino alle imprese, nello sciagurato caso di contagio di clienti, dipendenti o chiunque abbia a che fare con l’azienda”.