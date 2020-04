Parrucchieri ed estetisti propongono le regole per tornare al lavoro

Matzutzi (Confartigianato): “Settore in ginocchio, sottoposte al Governo le norme di sicurezza”

Un settore artigiano come quello dedicato al benessere e servizi alla persona attende ancora risposte concrete dal Governo. Acconciatori, estetisti e operatori della pedicure e manicure sono fermi dall’inizio di marzo: erano tra le prime attività bloccate dalle misure contro il contagio da coronavirus. Nell’Isola, queste attività cominciano a fare i conti con i danni e secondo le prime stime dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, le perdite per il settore ammonterebbero già a oltre 44 milioni di euro.

In Sardegna sono 3.384 le imprese del settore, di queste 2.886 sono imprese artigiane, che offrono servizi di acconciatura, manicure, pedicure e trattamenti estetici grazie anche ai loro 5.124 addetti. Un settore che ha un giro d’affari di circa 523 milioni di euro (corrispondente al 3% dell’ammontare della spesa per prodotti non alimentari) e ora chiede di poter ripartire, garantendo però la massima sicurezza per clienti e addetti. Per questo motivo la Confartigianato Imprese Sardegna ha presentato al Governo una serie di proposte operative, per consentire l’apertura dei saloni nella massima sicurezza.

“La situazione per il settore è pesantissima e sono tante le attività che rischiano di non avere la forza per riaprire o che purtroppo dovranno lasciare a casa il personale”, afferma Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna. “Tutto questo è ingiusto e non possiamo permetterlo. In più, dobbiamo aggiungere anche il proliferare dell’abusivismo e il disagio crescente tra i cittadini, che si sono visti privare anche di questo piacere, utile al mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico”.