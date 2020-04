Coronavirus, “oggi il bando per il bonus da 800 euro a Cagliari: da domani via alle domande”

“In mattinata verrà pubblicato nella pagina istituzionale del Comune di Cagliari il bando per il bonus da 800 euro. E dalle 8:30 di domani venerdì 24, si potranno presentare, solo on line, le domande per il bonus da 800 euro, tramite il sito del Comune di Cagliari, o in alternativa, tramite i CAF e i professionisti che si sono registrati”, la notizia nella pagina Facebook della consigliera comunale Fdi Stefania Loi.

La stessa consigliera ha dichiarato che stamattina il Comune di Cagliari ha iniziato la distribuzione di 20mila mascherine chirurgiche.

“Le mascherine arrivano tramite la fondazione Giulini dalla Città di Xiapù, e, saranno consegnate ai negozi di vicinato, quali alimentari, macellerie, pescherie, ecc. che provvederanno a distribuirle ai propri clienti sprovvisti”, ha dichiarato la Loi, “È un modo ulteriore per aiutare i nostri cittadini e sostenere i nostri commercianti”.