Piogge in Baronia e Gallura, 21 interventi dei vigili del fuoco di Nuoro

Sorveglianza costante anche per la diga di Maccheronis a Torpè

NUORO. Già dalla nottata del 21 aprile, a seguito delle allerte diramate dalla Protezione Civile della Sardegna e dall’aumento delle portate di alcuni corsi d’acqua, dal comando di via Pertini sono stati dislocati nella zona di San Teodoro e Budoni due squadre di vigili del fuoco con alcune unità specializzate dotate di attrezzature specifiche per i soccorsi fluviali. Sono stati complessivamente 21 gli interventi effettuati oggi 22 aprile dai vigili del fuoco di Nuoro e Siniscola a seguito di allagamenti di scantinati e varie zone.

Fonte: La Nuova Sardegna

