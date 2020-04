Coronavirus, muore uno dei sette contagiati di Riola Sardo: “Grande dispiacere, infinita tristezza”

Purtroppo non ce l’ha fatta uno dei sette contagiati da Covid-19 di Riola Sardo. A comunicare la triste notizia è il sindaco Mauro Saba che esprime la sua vicinanza alla famiglia. “Con grande dispiacere ed infinita tristezza vi comunico che il nostro concittadino ricoverato presso la struttura ospedaliera specializzata è deceduto. Le sue già precarie condizioni di salute non hanno retto purtroppo a questo male invisibile”.Intanto a Gonnosfanadiga il primo cittadino Fausto Orrù, che già in passato aveva espresso le sue perplessità riguardo le informazioni ricevute, concordando con Enrico Pusceddu, primo cittadino di Samassi, che aveva appreso dalla stampa il decesso di un suo concittadino per covid-19, si interroga perché le amministrazioni non abbiano le comunicazioni ufficiali dirette. “Sono stanco di apprendere notizie dai giornali. Abbiamo si o no il deceduto da covid-19 a Gonnosfanadiga ? Sapete che vi dico ad ora non lo so! Non lo so perchè ancora una volta non siamo informati e avere le notizie è quasi impossibile per noi ma è facile per la stampa. Per quanto mi riguarda – spiega Orrù – e dai dati in mio possesso ad oggi non abbiamo nè casi nè deceduti per covid a Gonnosfanadiga ma come Sindaco pretendo il massimo rispetto. Da fonti ufficiali dell’ATS il decesso è avvenuto per infarto del miocardio, ma se anche gli infarti vengono conteggiati come covid-19 a quanto ammontano realmente i decessi in Sardegna”?



