Coronavirus, messaggio choc dei vicini a un'infermiera di Lucca

Lasciato in cassetta posta: 'Grazie per Covid che ci porti'

Solidarietà le è stata espressa dall'Asl Toscana nord ovest: "Si è vista trattata come un'untrice e non come un'operatrice sanitaria che giornalmente si reca al lavoro per combattere per tutti noi la difficile battaglia contro il virus", scrive l'Asl.

LUCCA. "Grazie per il Covid che tutti i giorni ci porti in corte. Ricordati che ci sono anziani e bambini, grazie". E' il messaggio anonimo che un'infermiera 48enne che lavora a malattie infettive nell'ospedale di Lucca, ha trovato nella cassetta della posta di casa, a Capannori. La donna ha deciso di rendere pubblico il messaggio e di chiamare i carabinieri. Un caso simile era successo alla fine di marzo a Pisa, vittima una dottoressa con cui poi l'autore del messaggio si era scusato.

Fonte: La Nuova Sardegna

