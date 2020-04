Cagliari, a Sant’Avendrace nuova cittadella finanziaria con terrazza panoramica e area relax

Un nuovo polo dell’Agenzia delle entrate negli “ex Magazzini Aeronautica” di via Simeto. Con aree verdi (15 mila metri quadrati) parcheggi (anche un multipiano), asili nido, mensa e una terrazza panoramica con area relax e vista sullo stagno di Santa Gilla. Il sì oggi in consiglio comunale che darà la possibilità all’Agenzia delle Entrate di concentrare in tale luogo tutti gli uffici presenti nella città di Cagliari (via Vesalio, ecc) andando a costituire un nuovo polo che accoglierà la Direzione Regionale, la Direzione Provinciale e gli Uffici Territoriali, l’Ufficio Provinciale Territoriale, il Centro di Assistenza Multicanale e il Centro Operativo.Gli interventi previsti per lo spazio costruito prevedono la conservazione degli edifici con valore storico (ex Magazzino comando, ex Magazzini, Stazione di lavaggio e Truppa, ex Sede Squadriglia TLC) con adeguamento strutturale e funzionale e la demolizione degli edifici (ex Mensa e Circolo Ufficiali e ex Magazzini c.d. hangar inglesi) ritenuti privi di valore e non funzionali progetto. Prevista anche la realizzazione di un nuovo edificio che, addossandosi all’edificio ex Magazzino comando, si estende ed ingloba l’ex edificio Magazzini, Stazione di lavaggio e Truppa. Infine c’è la realizzazione del parcheggio pluripiano rispettando l’area di sedime dell’edificio ex Magazzini c.d. hangar inglesi.Nel programma di recupero degli edifici esistenti rientra anche l’ex sede Squadriglia TLC che viene recuperato per ospitare gli Archivi generali anche connessi da un accesso di servizio su viale Elmas. Su questo edificio, collegata direttamente allo spazio pubblico su via Simeto, si prevede una terrazza pubblica che consente di far vivere l’esperienza delle piazze alte di Cagliari includendo la vista verso l’area archeologica poste di fronte e degli stagni all’orizzonte. Con la stessa ambizione e riferimenti è concepita la copertura dei tre edifici destinati ad uffici che consente di essere utilizzata per i dipendenti come ulteriore area relax all’aperto traguardando all’orizzonte verso i paesaggi d’acqua di riferimento.Le superfici destinate a parcheggio sono pari a 12.925 mq e sono articolate in due modalità. La prima in silo pluripiano con accesso carrabile e pedonale dal viale Elmas. La seconda a raso (su via Elmas e su via Simeto). Lungo viale Elmas e via Simeto sono ubicati gli spazi pubblici di relazione ad uso promiscuo (verde pubblico, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi) per un totale di 3.966 mq. A cui si aggiungono quelli della terrazza a uso pubblico, accessibile dalla via Simeto, pari ad una superficie di 1.966,00 mq. Le superfici a verde ammontano a 14.929 mq sono articolate in più zone dell’ambito di progetto, assumendo un ruolo differenziato (verde archeologico, verde connettivo). La superficie complessiva delle aree verdi e dello spazio pubblico di relazione è pari a 18.895 mq.Inoltre il progetto persegue l’obiettivo richiesto dall’amministrazione comunale per la riqualificazione “della via Simeto atto a connettere i flussi pedonali diretti dal quartiere di Sant’Avendrace fino all’area in oggetto, al palazzo delle poste e la nuova cittadella finanziaria”.



