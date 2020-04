Due cittadini di Fonni guariti dal Coronavirus: “Evviva, se potessi li abbraccerei fortissimo”

Il Coronavirus scompare dalla vita di altri due sardi, entrambi residenti a Fonni. Ad annunciarlo è la sindaca Daniela Falconi: “Due nostri compaesani che erano positivi sono guariti. Proseguiranno la loro quarantena e dovranno fare un altro tampone ma ora gioiamo per loro e con loro. Evviva davvero. Se potessi li abbraccerei fortissimo”, scrive la Falconi, che snocciola anche i dati legati ai casi restanti di positività in paese: “L’altra bella notizia è che finalmente dopo tante richieste – o forse più probabilmente perché sono arrivati – l’Ats ha intensificato in maniera esponenziale i tamponi. Tamponi che non vengono più fatti solo in presenza di sintomi evidenti ma seguono un percorso sanitario preciso. Tra ieri e oggi sono stati eseguiti a Fonni oltre venti tamponi. Quindi si, può capitare che se fai tamponi a tappeto, qualche positivo asintomatico venga fuori. È così è stato. E ad oggi la situazione è che in paese ci sono in totale 4 positivi. Tutti asintomatici. Tutti in quarantena insieme a tutti i loro contatti. Con la differenza che anche oggi e nei prossimi giorni proseguiranno i tamponi. E c’era la bella notizia ma anche l’ansia, e l’augurio, ogni giorno più grande di prontissima guarigione a chi ancora è positivo”.La Falconi ne approfitta anche per informare tutti che anche lei è stata sottoposta al tampone: “Ed è risultato negativo. Non importa nulla a nessuno, ma ve lo volevo dire”.



