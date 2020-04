Coronavirus in Sardegna: undici casi in più rispetto a ieri e tre morti

Salgono a 1247 i casi positivi di coronavirus in Sardegna, undici in più di ieri secondo i dati rilevati dall’unità di crisi regionale. Tre i decessi registrati in 24 ore.

Scendono a 97 le persone ricoverate in ospedale con sintomi. Sono 20 le persone in terapia intensiva per un totale di 117 persone in ospedale. 716 sono le persone in isolamento domiciliare per un totale di 833 positivi ad oggi. Sono saliti a 318 i guariti. I tamponi effettuati sono 16.886.

La ripartizione per province: due contagi in più rispetto a ieri nell’area metropolitana di Cagliari, 3 nel sud Sardegna, Oristano e Nuoro invariate, sei in più a Sassari.

