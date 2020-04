Coronavirus: tamponi negativi. A Riola Sardo tirano un sospiro di sollievo

Un sospiro di sollievo a Riola Sardo dopo la comunicazione da parte del Servizio di igiene pubblica dell’Assl di Oristano che i tamponi eseguiti su quanti sono entrati in contatto con le sette persone contagiate da coronavirus hanno dato esito negativo. Il sindaco Mauro Saba ha diramato un avviso per informare la popolazione, alla quale ha chiesto comunque di rispettare rigorosamente le disposizioni sul distanziamento sociale.

Fonte: Link Oristano

