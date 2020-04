Servizio oncoematologia: tra poche settimane riapertura ai nuovi pazienti

L’impegno dell’assessore regionale alla Sanità in Commissione regionale dopo l’allarme per lo stop

La chiusura ai nuovi pazienti del reparto di oncoematologia dell’ospedale San Martino di Oristano è stata esaminata stamane in Commissione regionale sanità. Rispondendo a una precisa domanda del presidente Domenico Gallus, l’assessore alla sanità Mario Nieddu ha assicurato che l’attività del reparto riprenderà al più presto: «Abbiamo preso l’impegno per riconoscere ai malati oristanesi il diritto di essere curati nella propria città – ha detto Nieddu – il reparto non sarà chiuso. Il disagio per i pazienti finirà con la fine dell’emergenza Covid-19».

«Finalmente si parla non più di mesi ma di settimane per la riapertura del reparto – ha commentato il presidente della Commissione Domenico Gallus – avvicinare le cure ai pazienti è stato uno dei nostri mantra in campagna elettorale. Le parole dell’assessore Nieddu confermano che si viaggia in questa direzione. Il reparto di oncoematologia sarà presto una realtà».

Mercoledì, 22 aprile 2020

