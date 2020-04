Gallura in ginocchio per il maltempo: “La piena del fiume Padrongianus ha portato via la condotta, siamo senza acqua potabile”. Il sindaco di Porto San Paolo Francesco Lai descrive così la difficile situazione: “Abbiamo appena finito di fare una ricognizione per verificare la situazione dopo le incessanti piogge di queste ore. Allagamenti in molte parti del territorio, in più arriva ora la notizia da parte e Abbanoa che la piena del fiume Padrongianus ha completamente portato via la condotta idrica principale che porta l’acqua potabile a Murta Maria, Porto San Paolo, Porto Taverna, Vaccileddi e Monte Petrosu.La mancanza dell’acqua potabile purtroppo è dovuta a questo, non era certo prevedibile o preventivabile. Attendiamo comunicazioni ufficiali per il ripristino, sperando nell’urgenza dell’intervento ma compatibilmente con le condizioni avverse e con i livelli dei bacini ancora molto alti”.

