Uta, c’è un nuovo cittadino positivo al Covid: “Massima prudenza, rispettiamo tutte le regole”. Il sindaco Giacomo Porcu comunica ai cittadini: “Care concittadine e cari concittadini, vi comunico che l’ATS Sardegna ha confermato un ulteriore caso di Covid 19 positivo nel nostro Comune. I protocolli previsti sono operativi e tutte le Istituzioni, a partire da quelle sanitarie, hanno già attivato quanto di competenza per un regolare proseguo e gestione del caso. Per quanto riferitoci e per come, da tempo, è seguito il caso la circostanza non desta preoccupazioni per la nostra Comunità. Dovuto, in questo particolare caso, porgere il più sentito affetto alla persona interessata e ai suoi familiari a cui ci stringiamo col massimo rispetto, che sarebbe stato opportuno a prescindere dalla conferma odierna. Per tale motivo continueremo le interlocuzioni in maniera del tutto riservata e discreta. Segnalo che gli altri casi positivi proseguono con un decorso sereno che ci rende fiduciosi in una rapida e positiva conclusione. Continuiamo a comportarci con la necessaria prudenza e nel rigoroso rispetto delle regole.

