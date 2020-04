“Non solo Lukaku, il governo spieghi perchè ha tenuto segreto il piano di emergenza Coronavirus”

Ora, tali dichiarazioni potrebbero essere anche esagerate e dettate dalla preoccupazione ma se unite alle dichiarazioni dei tecnici del Ministero della Salute, che ammettono che sin da gennaio il Governo era a conoscenza dei pericoli del Covid-19 e esisteva, addirittura, un piano che non è mai stata attuato per non destare panico, mi sembra opportuno e doveroso chiedere al Governo – tramite un’interrogazione parlamentare – la verità sui tempi e le ragioni per le quali l’adozione delle misure sia stata ritardata, nonostante le possibili evoluzioni, poi effettivamente verificatesi”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda.

Fratelli d’Italia presenta interrogazione parlamentare per conoscere il motivo per cui i tempi delle misure restrittive siano stati ritardati. “Secondo alcune notizie apparse sulla stampa negli ultimi giorni, il giocatore dell’Inter, Lukaku, avrebbe denunciato che nella giornata precedente la partita Inter-Cagliari del 26 gennaio 2020, molti giocatori sarebbero stati interessati da sintomi influenzali analoghi a quelli determinati dall’insorgenza del Covid-19.

