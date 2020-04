Esce di casa utilizzando la “scusa” del medico, 44enne sardo multato dai carabinieri

La multa per essere uscito di casa senza una motivazione urgente e il processo per non aver rispettato l’obbligo di dimora, dalle 23. alle 6 del mattino, imposto dai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione. Un 44enne sardo è finito nei guai a Portoscuso: i carabinieri sono andati a casa sua per verificare il rispetto delle disposizioni, ma non l’hanno trovato.

Sono tornati una seconda volta, ma l’abitazione era ancora vuota: alla fine, quando l’hanno rintracciato, lui si è giustificato dicendo di essere uscito in tutta fretta per andare dalla guardia medica perchè stava male.

Il medico, però, sentito dai militari, ha smentito. A quel punto, per il 44enne sono iniziati i guai: è stato denunciato per la violazione della misura restrittiva in atto disposta dall’autorità giudiziaria, per false dichiarazioni, e multato per aver trasgredito le misure di contenimento per il Covid-19. Quindi, oltre a doversi difendere al processo, sarà costretto a pagare subito la sanzione.

