Oristano, verifiche sul sottopasso per il Centro Intermodale

Rfi ha chiesto indagini tecniche sulle strutture esistenti, il Comune cerca un ingegnere



Il Comune di Oristano è alla ricerca di un ingegnere per il cantiere del Centro Intermodale e il sottopassaggio che collegherà il centro alla stazione cittadina. Nel mese di dicembre, dopo la chiusura del passaggio a livello di via Baracca, i residenti avevano lamentato il disagio causato dallo sbarramento legato al progetto di realizzazione del Centro Intermodale, che di fatto impediva ai pedoni di raggiungere il resto della città con i suoi servizi.

Il professionista incaricato dovrà fare una valutazione tecnica sulle strutture esistenti e affiancare i tecnici del Comune nella fase di realizzazione del sottopassaggio, come prevede un atto adottato dal dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune, Giuseppe Pinna. La valutazione è stata richiesta da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana).

L’ingegnere si dovrà occupare della realizzazione di indagini documentali, sopralluogo e rilievo, eventuale piano delle indagini, del progetto di intervento, comprensivo di fasi realizzative, elaborati grafici di dettaglio e relazioni di calcolo strutturali, modellazione di rampe, scale e pensiline con relazione finale riportante l’indicazione di eventuali carenze strutturali.

Il sottopassaggio non sarà aperto 24 ore su 24: potrà essere utilizzato solo dai passeggeri in possesso di biglietto, per i treni o per gli autobus. Secondo i residenti di via Baracca, questa scelta contraddice le stesse finalità del Centro Intermodale, nato con l’intento di promuovere una mobilità sostenibile e la fruibilità urbana delle aree prossime alla stazione. Le obiezioni erano state esposte nell’incontro in Comune tra il sindaco, Andrea Lutzu, e il comitato degli abitanti della zona.

I cittadini lamentavano che supermercati, scuole, farmacie, ambulatori, chiese e la stessa stazione fossero così irraggiungibili da parte di chi si sposta a piedi o, peggio, su una sedia a rotelle. Pesanti anche i danni economici per le attività commerciali della zona, che hanno visto una drastica riduzione della clientela. Per questo il Comune ha pensato a una soluzione: un sottopassaggio nel ponte di Chirigheddu.

I lavori del Centro Intermodale, iniziati circa un anno fa, sono sospesi dal 9 marzo per le disposizioni in seguito all’epidemia da covid-19. Il cantiere, situato tra via Ghilarza e via Is Antas, si trova proprio dietro la stazione ferroviaria.

Il progetto comprende una piastra coperta per autobus, un sottopassaggio che collega il Centro alla stazione, 127 parcheggi per privati, 9 stalli per i taxi, colonnine per la ricarica di auto elettriche, parcheggi per biciclette e motocicli, e un collegamento diretto alla rotatoria che porta alla strada provinciale 95.

Mercoledì, 22 aprile 2020

