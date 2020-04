Via le palme, a Terralba marciapiedi nuovi e la pista ciclo-pedonale

La Giunta comunale ha approvato il progetto di riqualificazione per la via Rio Mogoro

Nuovi marciapiedi e una pista ciclo-pedonale nella via Rio Mogoro a Terralba: circa un chilometro dell’arteria più trafficata del paese, con l’Istituto superiore “De Castro” e il poliambulatorio, sarà al centro di un progetto di riqualificazione, approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale. “Attualmente lunghe parti del marciapiede non sono transitabili perché spaccate dalla presenza di palme”, spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Andrea Grussu. “L’intervento prevede la rimozione delle piante, che troveranno casa in un’altra zona del paese, e la messa a dimora di specie più adatte”.

“Riteniamo questo progetto importantissimo”, commenta Grussu, “perchè permetterà ai pedoni e ai ciclisti di transitare in sicurezza sulla via e, cosa non meno importante, contribuirà all’abbellimento del paese”. Il vicesindaco ha rassicurato sul fatto che saranno salvati tutti i parcheggi. “Si tratta di un primo stralcio che, con le prossime risorse, sarà integrato con la completa risistemazione dei marciapiedi, su entrambi i lati della via”, conclude Andrea Grussu, annunciando anche l’avvio di uno studio sul tutto il territorio comunale – frazioni comprese – per l’individuazione e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Fonte: Link Oristano