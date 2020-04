Salvare la nuova stagione con il turismo equestre ad Arborea

La sfida dell’Horse Country Resort: carta a metà prezzo per lezioni e passeggiate in sella



Ripartire dopo l’emergenza sanitaria da coronavirus non sarà facile per molte realtà e attività. Ma c’è già, nel territorio dell’Oristanese, chi si sta mettendo in gioco per contrastare e affrontare al meglio l’epidemia economica. È il caso dell’Horse Country Resort Congress e Spa di Arborea, che in questi giorni ha lanciato un’iniziativa a supporto del centro equestre e dei suoi 60 cavalli.

Horse Country propone una “Gift Equicard” per 10 ore di attività a cavallo: normalmente costa 200 euro, ora può essere acquistata a metà prezzo (100 euro). Insomma, gli appassionati potranno acquistare adesso un pacchetto di cavalcate e sostenere così il turismo equestre in vista di una futura vacanza nella struttura ricettiva di Arborea.

La “Gift Equicard” comprende 10 ore di attività a cavallo, a scelta dal listino equestre: lezioni, passeggiate, escursioni, trekking, bagno a cavallo, attività con i pony e in carrozza. La carta potrà essere utilizzata – da tutti i componenti della famiglia – fino ad esaurimento, nell’arco del 2020 e di tutto il 2021.

Lo staff di Horse Country Resort Congress e Spa di Arborea intanto è al lavoro per tenere in esercizio e in buona salute i 60 cavalli del Riding Center del Resort, in modo da esser pronti per la futura stagione.

I cavalli infatti sono al centro della “vacanza green” che si può trascorrere in questa oasi naturale immersa in 40 ettari di parco privato, che rende la struttura essenzialmente sicura e perfetta per garantire il distanziamento sociale imposto dalle attuali norme di sicurezza.

Horse Country Resort dispone di ampi spazi verdi, una pineta privata dove passeggiare, una spiaggia privata (senza altre strutture nelle vicinanze) con lettini e ombrelloni riservati. Sono a disposizione inoltre cinque ristoranti, che garantiscono il massimo del distanziamento e della salvaguardia della salute, e 58 villini indipendenti con angolo cottura, vicini alla pineta e a pochi metri dal mare.

La carta a prezzo scontato è dunque un modo per sostenere l’attività della struttura ricettiva. “Quello che proponiamo”, spiegano da Horse Country Resort, “è di acquistare oggi un servizio a metà prezzo così da aiutarci nella gestione dei cavalli in questi mesi di difficoltà”.

“Noi ci crediamo”, dice Riccardo Giachino, di Horse Country Resort Congress e Spa. “Riapriremo presto e stiamo facendo di tutto per migliorarci. Quando sarà il momento di accogliere di nuovo i nostri ospiti, sarà ancora più bello. Il nostro staff e i nostri cavalli sono grati per il supporto, e diamo appuntamento al più presto per una cavalcata al tramonto in riva al mare in tutta libertà”.

Mercoledì, 22 aprile 2020

