“Io sto a casa con la musica”, l’invito della Scuola civica di Marrubiu

Quiz online e lezioni in video coinvolgono gli allievi in attesa di poter riprendere i corsi Anche se siamo lontani fisicamente, la musica ci avvicina. Ecco il perché di “Io sto a casa con la musica”, un progetto della Scuola civica di musica “Alessandra Saba”, istituzione del Comune di Marrubiu e con 21 sedi sparse nella provincia di Oristano. Ritroviamo #iostoacasaconlamusica anche nelle rubriche video con cui, dall’inizio dell’emergenza del coronavirus, i docenti della scuola tengono compagnia tramite i canali social gli oltre 454 allievi, e non solo. «Abbiamo lanciato questa iniziativa con l’obiettivo di trasmettere positività e motivazione in questo periodo di grande difficoltà”, spiega il direttore Andrea Piras. “È anche un modo per mantenere viva la nostra scuola, che inizierà i corsi regolarmente non appena si sbloccherà la situazione». Due i format dei video pubblicati nella pagina Facebook e nel profilo Instagram della scuola: Enigmi musicali, il quiz del lunedì, che unisce lo svago e il gioco al ripasso di note e ritmi, e A casa mi veniva. Pillole musicali, che propone brevi tutorial nei quali i docenti spiegano e dimostrano pratici esercizi sullo strumento, spunti utili per lo studio e l’allenamento degli allievi costretti a casa e disponibili a tutti.

Ce n’è per tutti i gusti: dal pianoforte al violino, dalla chitarra alla batteria, dal basso al canto e al solfeggio. In arrivo anche il clavicembalo. «Un ringraziamento va a tutti i docenti che stanno collaborando”, sottolinea Piras, “e che stanno animando le pagine social della nostra scuola, preziosi canali che in questo momento ci permettono di stare in qualche modo vicini». Nel frattempo non si ferma l’iter per l’avvio dell’anno accademico. «In questo periodo si sta formalizzando l’appalto con la ditta a cui è stata affidata la gestione dell’attività formativa, amministrativa e contabile della scuola”, spiega il direttore. “Non appena la situazione si sbloccherà e ci saranno le condizioni, partiremo con le lezioni individuali tradizionali: riteniamo infatti l’incontro personale con il docente un elemento imprescindibile di un efficace percorso di didattica. Saranno adottate tutte le misure di sicurezza e le precauzioni necessarie per tutelare la salute di tutti, maestri e allievi”.

"Mi fa piacere che l'Istituzione comunale della Scuola civica, assieme a molte associazioni, abbia accolto lo spirito del Io resto a casa" commenta il sindaco di Marrubiu Andrea Santucciu. "Il presidente, il direttore artistico e tutto il consiglio d'amministrazione si sono dimostrati all'altezza della situazione anche stavolta. Sono stati davvero bravi". Mercoledì, 22 aprile 2020

