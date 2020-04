Coronavirus, Boccia: “Anziani a casa. Per aiutarli offriremo un lavoro ai maturandi”

“L’Italia riparte gradualmente dal 4 maggio . Attenzione, però: ripartono settori dell’apparato produttivo che adotteranno le linee guide stabilite dal governo”. Comincia così l’intervista del ministro degli Affari regionali Francesco Boccia sull’edizione odierna de la Repubblica, che aggiunge: “Le linee guida saranno valide per tutti. Se qualche Regione, nell’ambito della sua discrezionalità sul territorio, vorrà imporre criteri più restrittivi, ad esempio l’istituzione di una zona rossa per stroncare un nuovo focolaio, potrà farlo”, specifica il ministro.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.