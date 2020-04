Il Tar si pronuncia sul completamento della 4 corsie Sassari-Alghero

La Regione ha fatto ricorso contro il no all'opera del Ministero dei beni culturali

ALGHERO. È attesa per domani 22 aprile la decisione del Tar Sardegna sul ricorso presentato dalla Regione contro il diniego del ministero dei Beni e delle attività culturali al progetto di completamento della strada statale Sassari-Alghero. Il Tribunale amministrativo si era già espresso ai primi di aprile negando la sospensiva del parere del Mibact, così come richiesto dalla Regione.

Domani i giudici si riuniranno in camera di consiglio per analizzare nel merito il ricorso ed emettere una sentenza. Il Ministero aveva espresso parere negativo sul progetto che completerebbe la costruzione della strada a quattro corsie, in un ultimo tratto da Alghero fino allo svincolo per Mamuntanas, in prosieguo con i precedenti tre lotti dell'arteria stradale ultimati e entrati in funzione da anni.

Secondo il Ministero il progetto sarebbe in contrasto con le prescrizioni del Piano paesaggistico regionale, che non consente la realizzazione di nuove strade extraurbane con sezione a quattro corsie nella fascia costiera, dove appunto ricade il lotto 1 della strada. Una interpretazione respinta dalla Regione, che per questo motivo si è rivolta al Tar. (ANSA).