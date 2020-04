Assemini, in giro in auto per spacciare finisce ai domiciliari

I carabinieri insospettiti dal suo girovagare lo hanno fermato e hanno perquisito il suo appartamento rinvenendo marijuana, hashish e coca

ASSEMINI. Girava con l'auto nel vie di Assemini, presumibilmente alla ricerca di consumatori a cui spacciare la droga, di cui aveva ampia disponibilità: 700 grammi di marijuana e 10 di cocaina e hascisc. Nei guai è finito un 26enne di Assemini, fermato ieri 20 aprile dai carabinieri che lo avevano notato più volte transitare in auto in via Cagliari.

Fermato a sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, aveva la droga da spacciare, il materiale per la suddivisione e il confezionamento delle dosi, più 2.000 euro in banconote di vario taglio. Messo agli arresti domiciliari, oggi, dopo la convalida dell'arresto da parte del giudice, è stato rimesso in libertà per i termini a difesa chiesti dall'avvocato difensore.(l.on)