Atto incendiario in casa disabitata a Serramanna: Potrebbe essere collegato a tentativo occupazione di ieri

CAGLIARI, 21 APR - Atto intimidatorio questo pomeriggio a Serramanna.

Qualcuno si è introdotto in una abitazione in via Biddarega e ha appiccato un incendio nella casa, attualmente disabitata, dei genitori del giovane che ieri con la moglie e i figli ha tentato di occupare abusivamente l'abitazione di un anziano, sempre a a Serramanna.

L'episodio è avvenuto intorno alle 17. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri che hanno domato le fiamme prima che potessero coinvolgere tutta la struttura.

Danneggiati alcuni mobili, portate all'esterno della casa due bombole di Gpl che a causa del calore rischiavano di esplodere.

In via Biddarega sono anche intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Al momento non viene scartata alcuna ipotesi.

Il gesto potrebbe essere riconducibile all'episodio avvenuto ieri, oppure essere un'intimidazione legata agli attriti che hanno portato la famiglia ad abbandonare il clan tanto da tentare di occupare abusivamente una casa. (ANSA).

Fonte: Ansa