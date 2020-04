“In vostro ricordo”, il commovente omaggio con i fiori davanti al cimitero chiuso di San Gavino. La bella iniziativa del comitato dei cittadini attivi di San Gavino: “Considerata la chiusura del cimitero in seguito alle restrizioni, in qualità di componenti del gruppo “ CITTADINI ATTIVI SAN GAVINO “abbiamo voluto posizionare personalmente, questo piccolo pensiero, davanti all’ingresso del cimitero in ricordo di tutti i nostri defunti. La frase “ IN VOSTRO RICORDO “ vuole essere un semplice pensiero per accompagnare un gesto floreale e fare in modo di raggiungere indistintamente tutti i defunti”.

