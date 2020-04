Serramanna, abitazione Rom a fuoco: probabile atto intimidatorio

Incendio nella casa dei genitori dell'uomo che aveva cercato di occupare un'appartamento vuoto in paese

Sulle cause dell’incendio,che sembra essere di origini dolose, stanno adesso indagando i carabinieri della stazione di Serramana e del nucleo operativo della compagnia di Sanluri, coordinati dal capitano Aldo Meluccio, comandante la Compagnia, Gli investigatori tengono al momento uno stretto riserbo, ma è ipotizzabile che le indagini abbiano due direzioni precise. La prima è che l’incendio sia da ricollegare a una guerra all’interno del clan rom di Serramanna per posizioni gerarchiche nel gruppo, l’altra il tentativo del giovane rom e di suoi familiari di occupare abusivamente la casa lasciata vuota recentemente dai proprietari.

Questo pomeriggio intorno alle 15,30 qualcuno ha appiccato un incendio alla casa della famiglia rom in via Biddarega lungo la strada provinciale 5 che da Serramanna porta a Villagreca. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri e in supporto i colleghi del comando provinciale di Cagliari. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme e portare all’esterno della casa alcune bombole di gpl che erano all’interno. Quando si è sviluppato l’incendio nell’abitazione non c’era nessuno, la famiglia che la abita risulta assente da uno o due giorni.

SERRAMANNA. E’ probabilmente un atto d'intimidazione l’incendio che questo pomeriggio 21 aprile ha interessato l’abitazione dei genitori del giovane rom che ieri ha cercato di occupare abusivamente un’abitazione a Serramanna, rimasta disabitata dopo la recente morte del proprietario e il trasferimento della moglie in un istituto per anziani.

Fonte: La Nuova Sardegna

