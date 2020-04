“Toelettature necessarie per la salute di animali e uomini. Vogliamo riaprire”

I titolari delle toelettature chiedono al governo che le proprie attività possano essere riaperte con l’attesa Fase due dell’emergenza coronavirus. In provincia di Oristano si fa portavoce della richiesta Valeria Pilloni, titolare della Toelettatura “Le Mussole” di Terralba, che lamenta: “Nel DPCM dell’11 marzo a causa di un vizio di forma, la nostra categoria è stata accorpata a quella dei parrucchieri e nonostante il fatto che il loro lavoro ha poco in comune con il nostro”.

“Il timore principale è che le attività che sono state tra le prime ad essere sospese potrebbero essere, per lo stesso motivo, tra le ultime a poter riaprire al pubblico”, continua Valeria Pilloni spiegando come la toelettatura non sia soltanto un vezzo estetico per l’animale.

“La toelettatura è un’operazione necessaria al benessere generale dei nostri animali”, spiega ancora la titolare della toelettatura di Terralba. “Così come i veterinari con i quali spesso collaboriamo, il nostro lavoro permette di risolvere problemi come dermatiti, ferite nei polpastrelli causate dalle unghie lunghe, otiti causate dall’accumulo di pelo, prevenire eczemi oppure segnalare i vari problemi da riportare ai veterinari”.

“Sappiamo di poter tutelare la salute dei nostri pelosetti, dei clienti e ovviamente di noi stessi”, continua Valeria Pilloni, che spiega: “La professione del toelettatore è gestita abitualmente attraverso un contatto tra le persone ridotto minimo”.

“Lavoriamo per appuntamento e l’unico contatto può avvenire alla consegna e all’uscita del cucciolo. Ma il tutto avviene sempre con un contatto minimo in quanto il cliente arriverà per appuntamento mettendosi d’accordo con noi, anche telefonicamente, sul da farsi e le eventuali tempistiche”, continua la toelettatrice, che spiega di essere pronta, naturalmente, ad adottare tutte le misure igienico-sanitarie.

Martedì, 21 aprile 2020

