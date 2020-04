Oncoematologia: chiesta una procedura d’emergenza per Oristano

Appello al presidente della Regione Solinas dai suoi compagni di partito del Psd’Az che attaccano il centrosinistra Presa di posizione del Psd’Az oristanese che attraverso il segretario provinciale Andrea Zucca si rivolge al presidente della giunta regionale e compagno di partito Christian Solinas per chiedere una procedura emergenziale che consenta il nuovo accreditamento del servizio di oncoematologia dell’ospedale San Martino, evitando il blocco nel trattamento dei nuovi pazienti tumorali. “Chiediamo l’intervento del presidente della giunta regionale Christian Solinas, nonché segretario nazionale del nostro partito, al fine di dare inizio e continuità alle cure erogate dall’Ospedale San Martino per tutti i pazienti oncoematologici della provincia di Oristano, sin da subito anche nella fase di emergenza Covid-19, in quanto i pazienti sottoposti a chemioterapia, già sofferenti e immunodepressi, stanno soffrendo estremo disagi di salute in termini di stress e altri disagi correlati, di costi e di tempi, con ripercussioni anche sui familiari, aumentando inoltre il rischio di contagio da Covid-19 a causa degli spostamenti”, scrive il segretario provinciale del Psd’Az Andrea Zucca.

“Chiediamo, inoltre, al presidente di sollecitare, interessandosi in prima persona, le procedure di accreditamento del reparto al fine di rendere definitiva la permanenza del reparto di oncoematologia presso l’ospedale San Martino di Oristano”.

“Il Presidente”, prosegue Zucca, “ha già riconosciuto l’importanza del reparto di oncoematologia dell’ospedale San Martino di Oristano nel suo recente intervento. Chiediamo quindi di attivare una procedura emergenziale vista la situazione che consenta di superare la burocrazia di procedure varie con atti immediati giustificati proprio dallo stato di emergenza dichiarato sino al 31 luglio per l’emergenza COVID-19, l’inaccettabile stato di fatto venutosi a creare per i malati della provincia di Oristano”. “Da cittadini del territorio, oltre che da sardisti”, si legge ancora nella nota diffusa dal segretario provinciale del Psd’Az Andrea Zucca, “non tollereremo più lo stato di abbandono in cui versa la sanità oristanese da diversi anni: in questo ci troviamo costretti purtroppo a dover smentire recenti affermazioni da parte di illustri esponenti del centro sinistra oristanese, che hanno dichiarato che la sanità oristanese è stata rafforzata nel corso del precedente mandato, fatto di cui tutti i cittadini del territorio della provincia non si sono accorti, anzi le osservazioni sono di contenuto esattamente opposto, come smentiamo il fatto affermato che l’attuale amministrazione regionale abbia la volontà di smantellare la sanità oristanese. Chiediamo quindi il rafforzamento della sanità oristanese, partendo con questo primo importante atto”. Martedì, 21 aprile 2020 L'articolo Oncoematologia: chiesta una procedura d’emergenza per Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano