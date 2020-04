La triste profezia di Franco Turco, agente di viaggio: “L’80 per cento di ristoratori e commercianti non ce la faranno”. Grande preoccupazione in Sardegna mentre in Italia si prevede un crollo del Pil del 15 per cento: “L’80%cento dei miei amici, commercianti o imprenditori del turismo e della ristorazione probabilmente non riapriranno o non faranno la stagione- prevede Franco Turco, conosciutissimo agente di viaggio a Quartu- il meccanismo di un cliente alla volta impedisce di lavorare abbastanza da pagare tasse, affitti e dipendenti. Stiamo creando una categoria di morti viventi che non avrà i soldi per mangiare. Figuriamoci pagare il prestito – bazooka dello stato. Credo che a chi ci governa manchino i principi essenziali della microeconomia”, il parere di Franco Turco.

