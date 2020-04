“App per il tracciamento? Niente limitazioni a chi non la usa. Mascherine e distanziamento fino a che non c’è cura o vaccino”. Queste le parole del premier Giuseppe Conte nella sua informativa in Senato, ecco tutti i temi trattati: “L’emergenza incide sulle fasce più fragili e gli interventi programmati finora non sono sufficienti. Si rischia di creare una nuova povertà. L’Unione europea e l’Eurozona non possono permettersi di ripetere gli errori commessi nella crisi finanziaria del 2008, quando non si riuscì a dare una risposta comune. Per questo, gli interventi economici dovranno essere più incisivi”.

Poi, sul Mes Conte ha spiegato tra le urla dell’oppsozione: “Rifiutare la linea di credito che offre sarebbe un torto agli altri Paesi, ma l’Italia ha bisogno di altro. ” I criteri del Mes sono inaccettabili per la natura di questa crisi”.

L'articolo Conte: “Si rischia in Italia una nuova povertà. App Immuni solo volontaria, mascherine sino al vaccino” proviene da Casteddu On line.