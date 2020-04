Sinnai, casa di riposo troppo affollata: gli ospiti saranno trasferiti

Soluzione in vista per il problema del sovrannumero di ospiti a Villa Giovanna, il centro anziani di Sinnai che - nato per ospitare 24 utenti, ne ospita attualmente una sessantina.

Ora, però, c'è uno spiraglio: una ventinadi anziani potrebbero essere trasferiti, in accordo con le famiglie, alla Casa di riposo Monsignor Angioni di San Gregorio, sulla statale 125.

Il sindaco Tarcisio Anedda ha già incontrato le suore che gestiscono la struttura e queste ultime si sono dette favorevoli ad accogliere i nuovi ospiti.

Si tratta ora di trovare un accordo nero su bianco, con la soluzione affidata alla Fondazione Polisolidale, ente che opera a Sinnai, Maracalagonis e Burcei.

Contemporaneamente, i posti disponibili a Villa Giovanna nel giro di poco tempo saranno portati a una cinquantina attraverso lavori di ristrutturazione.

Entro pochi mesi insomma la vicenda potrebbe essere chiusa.

