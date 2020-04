Tragico lutto per Marco Carta, morta la nonna Elsa: “Eri tu che mi davi la forza mia”

Un dolce e lungo messaggio, con tanto di video, postato su Instagram. Così Marco Carta ha deciso di ricordare sua nonna, Elsa Ferrone, morta oggi dopo una lunga malattia. Il cantante sardo ha comunicato la notizia della scomparsa di una parente alla quale era molto legato a tutti i suoi fan. “È dura lasciarti, il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me. Nonna. Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti. Sei la donna che ha messo a tacere tutte le mie insicurezze. Mi hai insegnato ad amare con garbo ma anche ad amare più me stesso. Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorga da se. Ti amiamo. Buon viaggio Elsina”, così Carta su Facebook.

