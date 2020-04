Perse la figlia: il Comune di Norbello deve risarcire la donna travolta da sa tuva nel 2003 Indennizzo da 1,2 milioni per il tragico incidente in occasione del falò per Sant’Antonio

Dopo 17 anni, il Comune di Norbello è stato condannato a risarcire Gisella Bussu, la donna di Abbasanta che a gennaio del 2003 era stata travolta da sa tuva, il grande tronco del falò allestito in piazza dai ragazzi della Leva ’84 per celebrare Sant’Antonio Abate. La donna, incinta, aveva perso la bimba che portava in grembo e aveva subito la menomazione di una gamba.

L’annuncio della sentenza è stato dato dal sindaco del paese, Matteo Manca. “Allo stato attuale, e fatta salva la possibilità di eventuali appelli, il Comune dovrà pagare direttamente circa un milione e duecentomila euro, per poi avere il rimborso della metà della cifra da parte del Ministero dell’Interno e del Ministero della Difesa, condannati insieme all’Ente”, ha spiegato Manca ai propri concittadini.

“In pratica, tra pagamento e regresso, al Comune di Norbello questa causa costerà circa 580 mila euro”, precisa il primo cittadino del paese del Guilcier, specificando che fin dal 2015, anno dell’insediamento, si è preparato ad affrontare la situazione, attraverso il vincolo di somme e beni e la richiesta di aiuto ad altri enti per l’eventuale indennizzo.

“Ci tengo a rassicurare tutti”, ha concluso Matteo Manca. “Sono già pronte delle soluzioni per far sì che nessun cittadino versi un solo euro in più e nessun servizio sia ridotto per far fronte a questo problema”.

All’epoca dei fatti, nel gennaio del 2003, erano stati indagate quattordici persone: gli avvisi di garanzia erano arrivati all’allora sindaco del paese, Pietro Paolo Mura, e a tredici ragazzi della Leva 1984, i diciottenni che – come vuole tradizione – avevano organizzato sa tuva. A tutti e quattordici era stata attribuita la responsabilità dell’interruzione di gravidanza colposa, mentre era stato contestato solo ai ragazzi il reato di omessa custodia, per non aver vigilato sul falò.

