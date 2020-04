Sanità regionale, contratto da rispettare e lavoro da programmare

Le segreterie territoriali della FSI-USAE contestano i ritardi e i silenzi dell’ATS Sardegna

Riavviare le relazioni sindacali e riprendere le trattative interrotte a causa dell’emergenza sanitaria. Parlare finalmente di lavoro agile per il settore amministrativo e per gli operatori sanitari, riparlare di buoni pasto, incarichi di funzione, produttività, progressioni verticali, stabilizzazione dei precari. La Federazione Sindacati Indipendenti FSI-USAE di Oristano, unitamente a tutte le segreterie territoriali, si rivolge all’ATS Sardegna per chiedere trasparenza e programmazione del lavoro.

Scrivono le segreterie territoriali di Oristano (guidata da Beatrice Mura), Cagliari, Sassari e Olbia della FSI-USAE: “Se all’inizio dell’emergenza, nello scorso mese di marzo, era comprensibile ed accettabile che le misure assunte fossero provvisorie e probabilmente inadeguate ad una situazione del tutto sconosciuta, ora si rileva che, trascorsi ormai circa 45 giorni, l’Azienda ATS, in forza della sua imprescindibile attività istituzionale, avrebbe da qualche tempo già dovuto diversamente adeguarsi ad una situazione che, è pleonastico affermare, sarà lunga e duratura se non sistemica”.

Un adeguamento che non c’è stato, secondo la federazione sindacale. “Premesso che le ordinanze nazionali in prima facie hanno richiesto di ricorrere anche alla fruizione delle ferie (ma quelle in arretrato 2018), ad oggi ATS Sardegna avrebbe e deve proiettare la propria attività con modalità diffuse di lavoro agile, fruizione sistematica e continua della formazione in modalità FAD per tutto il personale sanitario volta alla migliore preparazione ed ai dovuti crediti ECM. Tutti aspetti che, si vuole precisare, piuttosto che della Direzione, in una realtà complessa e strutturata come ATS, sono invece dei preposti Servizi aziendali delle risorse umane, della formazione e così via, che devono pianificare e programmare in precedenza, tutte le attività in un immediato e medio futuro che evidentemente non consentirà più il loro svolgimento in modo convenzionale”.

Se si attuasse questo tipo di programmazione, spiega la nota sindacale, si agevolerebbe di molto lo svolgimento di tante attività di lavoratori, specie nel settore amministrativo, e operatori sanitari che diversamente sarebbero costretti ad altri regimi. Senza contare che l’erogazione dei servizi aziendali avverrebbe così in tempo reale piuttosto che per corrispondenza.

La FSI-USAE si dichiara pronta a collaborare, nell’interesse di tutti i lavoratori, ma per farlo chiede conto della mancata erogazione o dei ritardi su tanti istituti contrattuali: Peo, incarichi di funzione sanitari bloccati da oltre un anno; buoni pasto (erogazione ferma da marzo 2019); produttività 2018 (erogata parrebbe in modo orizzontale, come per il 2017); applicazione e pubblicità aziendale della legge Madia sulle progressioni verticali (2020 ultimo anno). E ancora: la mancata applicazione del comma 3 art. 87 DL 18/20 , il blocco passaggi di fascia, mobilità (CPSI, TSLB, TSRM da oltre 5 anni attendono l’avvicinamento), stabilizzazione dei precari in possesso dei requisiti come da norma, (art. 20 co.1 e 2 D.lgs 75/2017).

Secondo il sindacato, l’ATS non può più rinviare il confronto, “non essendo infatti tollerabile ed ammissibile che una grande Azienda che ha fra le sue più vitali articolazioni un Dipartimento ICT e dei sottostanti Servizi Informatici, sia diversamente finita in una surrettizia palude, dove le potenzialità produttive sono ridotte al minimo. La richiesta di servizi che scaturirà dall’incipiente Fase 2 annunciata a più riprese potrebbero coglierla impreparata, con danno oltre che di tutti i lavoratori dell’immagine di tutto il Servizio sanitario regionale”.

Martedì, 21 aprile 2020

L'articolo Sanità regionale, contratto da rispettare e lavoro da programmare sembra essere il primo su LinkOristano.it.