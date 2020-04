Alghero, donati due termo scanner al Sant’Anna

Ancora gesti di solidarietà che si susseguono a Sant’Anna. Ieri la consegna di due Termo Scanner, apparecchi per potenziare il sistema di controllo dell’epidemia tramite il controllo della temperatura corporea. La donazione è opera della Associazione E.R.A ( European Radioamateur Association ) da parte del Presidente della sezione Provinciale di Sassari, Alessandro Udanch. La donazione dei volontari della Protezione Civile “è – spiegano i volontari – un segno di ringraziamento al Sindaco Mario Conoci e a tutti coloro che sono impegnati quotidianamente, struttura comunale, volontari, nello svolgimento delle attività ad Alghero”. Uno degli apparecchi è stato consegnato ieri stesso al Comandante della Polizia Locale Carmelo Pais.

Nella foto il momento della donazione effettuata dai volontari al Sindaco, alla presenza del Comandante Carmelo Pais e del Dirigente Gianni Balzano.

