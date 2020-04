Cagliari, volontari dal cuore d’oro: 2mila mascherine ai bimbi del Microcitemico

La solidarietà e il buon cuore dei volontari dell’Abos. Due mila mascherine chirurgiche sono state acquistate e donate ai bambini in terapia nei Day Hospital del Microcitemico. Le mascherine saranno distribuite dalle capo-sala dei reparti

“Un piccolo gesto d’affetto e vicinanza visto la particolare situazione che ci tiene forzatamente lontani”, scrive nella propria pagina Facebok Luciana Marotta, responsabile Abos.

L’Abos ha anche annunciato di aver consegnato gli ultimi tre sanificatori ai responsabili del 118, “praticamente in tutto ne abbiamo donato 6 che sono stati distribuiti nelle postazioni che ne avevano più necessità”, aggiunge la Marotta, “ricordiamo che questi dispositivi all’ozono sono necessari per la sanificazione delle ambulanze medicalizzate del 118 e che renderanno il servizio molto più veloce e sicuro. L’Ozono è considerato il più forte disinfettante presente in natura, in grado di eliminare rapidamente odori e microrganismi come batteri, virus, muffe, germi, etc., per questo riteniamo di aver fatto un gesto importante per tutelare la salute dei pazienti e degli stessi operatori”.