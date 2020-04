Oncoematologia al San Martino può essere struttura autonoma

Proposte della Cisl-Fp: “La Regione deve rispettare i diritti dei cittadini-pazienti”



Il reparto di Oncoematologia di Oristano come struttura autonoma o collegata alla già esistente Struttura semplice dipartimentale di Oncologia del San Martino, già dotata di adeguate strumentazioni e di operatori e personale sanitario all’altezza. Sono due possibili soluzioni proposte dalla Cisl-Fp di Oristano, di cui si fa portavoce il segretario territoriale, Salvatore Seoni.

Proposte rivolte alle istituzioni sanitarie regionali, come valida alternativa al recente provvedimento della Direzione generale dell’assessorato alla Sanità della Regione Sardegna, che ha decretato invece il ridimensionamento dell’attività di Oncoematologia a Oristano.

“Con tale provvedimento è stato disposto che non si potranno più avviare nuovi trattamenti oncologici”, scrive in un comunicato il segretario territoriale Cisl-Fp, Salvatore Seoni, ” e i pazienti dovranno essere inviati in altri centri autorizzati. È stato, altresì, deciso che i pazienti già in trattamento farmacologico potranno solo portare a conclusione le terapie in corso”.

“In seguito alla sentenza del Tribunale di Oristano che dispose la continuità della somministrazione della terapia per una anziana paziente di Oristano presso il suddetto centro di Oncoematologia”, commenta Seoni, “ci siamo illusi che la Regione potesse riconoscere in maniera definitiva per i cittadini/pazienti del territorio di Oristano il diritto alla salute per quanto riguarda gli aspetti oncologici”.

Un’illusione che invece si scontra con il provvedimento della Regione, che “potrebbe mettere in discussione l’articolo 32 della Costituzione e i principi istitutivi fondamentali del servizio sanitario nazionale”.

“È’ opportuno evidenziare”, prosegue il segretario territoriale Cisl-Fp, “che il servizio sanitario regionale deve sempre riconoscere la centralità dei cittadini/pazienti che si rivolgono alle strutture sanitarie e deve modulare l’offerta salute in funzione e in base alle esigenze degli assistiti”.

A provvedimento contestato si aggiungono poi le condizioni di emergenza causata dal ridimensionamento delle attività sanitarie e dalla carenza di personale che subisce la sanità pubblica nella provincia di Oristano, in particolare nei presidi ospedalieri. Una situazione che potrebbe aggravarsi ulteriormente, a discapito dei pazienti.

“Ancora oggi”, dichiara sempre Salvatore Seoni, “gli indicatori riportano di una sanità malfunzionante, di abbandono delle piccole realtà territoriali, che sono in condizione di grande disagio, di lunghe liste di attesa e di aumento dei viaggi della speranza. Appare del tutto evidente che le istituzioni sanitarie regionali, davanti ad una situazione simile, devono trovare soluzioni che consentano alle strutture ospedaliere di dare risposte più puntuali alle richieste sanitarie e deve pianificare una programmazione avveduta e attenta che ponga al centro dell’attenzione le esigenze sanitarie dei cittadini/pazienti”.

Il reparto di Oncoematologia del San Martino è un punto di riferimento importante per il territorio e il ridimensionamento del suo servizio aumenterebbe le criticità preesistenti. “Se non venisse istituita tale struttura”, dichiara il segretario territoriale Cisl-Fp, “i pazienti che ne usufruiscono dovranno affrontare in futuro gravi criticità, come l’aumento dei viaggi della speranza, con conseguenti problemi per gli stessi pazienti e i parenti, e con l’eventualità che la cassa della sanità oristanese potrebbe avere un aggravio di spesa per l’incremento della mobilità passiva”.

Per tutte queste ragioni, il sindacato chiede alle istituzioni sanitarie regionali “di dare continuità̀ alle prestazione erogate dall’Oncoematologia di Oristano anche per i nuovi trattamenti e di attivare tutte le procedure necessarie per abilitarla in tempi brevi, così da dare al territorio di Oristano un centro funzionale che possa dare riposte definitive alle necessità sanitarie della comunità”.

Conclude Salvatore Seoni: “Chiediamo, altresì, ai rappresentanti politici del territorio di mettere in atto delle iniziative per tutelare in maniera ancora più concreta gli interessi sanitari degli oristanesi”.

Martedì, 21 aprile 2020

