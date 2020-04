Bonus 600 euro: in pagamento due domande su tre in provincia

Oltre 24mila i lavoratori beneficiari della cassa integrazione in deroga

Sono 10.258 in provincia di Oristano le domande in pagamento del bonus da 600 euro, a fronte di un totale di 14.066 richieste totali da parte dei lavoratori autonomi del territorio, che necessitano del sostegno al reddito a causa dello stop al lavoro causato dall’emergenza coronavirus. I dati si riferiscono all’ultima rilevazione dell’Inps. Ancora in sospeso, a causa della verifica sull’Iban non corretto, 191 domande. Sono invece 11.225 in provincia le domande per la cassa integrazione in deroga e 24.712 i lavoratori beneficiari, per un totale di 5.430.607 ore richieste. Dagli ultimi dati rilevati si parla di una erogazione totale sul territorio nazionale di 3,1 milioni. L’Inps ha fatto sapere che la procedura per inoltrare la domanda è stata aggiornata, con la possibilità di consultare i documento. A breve sarà anche possibile variare i dati inseriti all’atto della domanda e quindi correggere eventuali errori. Martedì, 21 aprile 2020 L'articolo Bonus 600 euro: in pagamento due domande su tre in provincia sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano