Nuova rete in fibra ottica di Oristano: primi allacci. Ecco i prossimi cantieri

I primi utenti si sono già allacciati alla nuova rete di fibra ottica realizzata a Oristano dalla società Open Fiber, che prosegue il suo programma di espansione, raggiungendo altre zone della città. Le prossime interessate dai cantieri, al temine dei lavori in piazza Sant’Efisio, saranno via Mariano IV, via Doria e via Figoli. nel centro. A seguire via Arborea, via Palmas, via Sorgono, via Laconi e via Ozieri, nel quartiere del Sacro Cuore, dov’è già stata tracciata la segnaletica propedeutica ai lavori.

Durante gli interventi di scavo e posa le strade interessate dai lavori saranno chiuse parzialmente o totalmente e vigeranno divieti di sosta con zona rimozione, come previsto da un’apposita ordinanza del Comune.

Intanto, ultimati i lavori, sono partite appunto le prime operazioni di allaccio alla linea veloce da parte dei residenti nella zona di Torangius e nella zona di via Lazio e nei pressi del Foro Boario, nelle vie Casu, Galilei, Masones e Marconi.

La nuova rete in fibra ottica di Open Fiber consente di navigare fino a un gigabit al secondo e raggiunge direttamente le utenze, con collegamenti diretti.

Martedì, 21 aprile 2020

