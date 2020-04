Corea del Nord, Kim Jong-un “in gravi condizioni dopo un intervento”

Il leder di Pyongyang, Kim Jong-un, è in gravi condizioni dopo un intervento chirurgico. Lo sostiene la Cnn citando fonti dell’intelligence Usa. Lo scorso 15 aprile, il dittatore della Corea del Nord non aveva partecipato, come non era mai accaduto prima, alle celebrazioni per il compleanno di suo nonno, il defunto fondatore della nazione Kim Il Sung, alimentando le speculazioni sul suo stato di salute.

