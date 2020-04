Serrenti in festa: sono guariti e tornati a casa i cittadini colpiti dal coronavirus

Una bellissima notizia arriva da Serrenti e a comunicarla è l’amministrazione comunale.

“Bentornati a casa ai nostri concittadini che hanno vinto questa difficile battaglia”. Sono quindi guariti e hanno fatto rientro in paese i cittadini che nelle settimane scorse hanno contratto il covid-19.

I casi registrati nel centro del Medio Campidano sono 7. Purtroppo a metà marzo si è registrato anche un decesso.

Oggi la bella notizia, che è stata accolta con felicità dall’intera comunità.

