“Sanità oristanese verso un baratro che non possiamo permetterci”

Intervento dell’ex consigliere regionale dei Riformatori Attilio Dedoni

di Attilio Dedoni

ex consigliere regionale dei Riformatori Sardi

In tempo di pandemia, come è legittimo che sia, si esalta la lotta unitaria contro la virulenza per poter in modo compatto strappare qualche risultato positivo e offrire speranza al futuro. Infatti, oggi che si intravede un qualche chiarore, anche se non la luce, si è portati a rompere una certa omologazione; per altro cosa già avvenuta tra i così detti virologi ed altri specialisti.

Nella nostra Isola, che risulta certamente meno mortificata dal virus, rispetto ad altri territori, resta comunque pendente, tutta intera, la problematica legata ad una autentica riforma sanitaria, di cui ancora si è in attesa.

A seguito della compulsante attività igienico sanitaria, per l’emergenza ancora in atto, resta aperto il dibattito su quale modello sia meglio optare e organizzarsi per il prossimo futuro. Le regioni del nord più toccate dal virus e pur all’avanguardia nell’ambito sanitario in Italia, hanno dimostrato molte carenze per aver privilegiato una particolare soluzione. Ora è arrivato il momento di riflettere con esaustivi ragionamenti su come dovrà essere organizzato il prossimo servizio sanitario nazionale, certamente da armonizzare con tutti gli altri servizi regionali. Ciò è necessitato anche dal fatto che ciascuna regione ha proprie peculiarità, tipologia, abitudine, orografia, viabilità, trasporto etc.

La nostra Isola, oltre ad avere una città metropolitana, evidenzia nel proprio territorio poche altre cittadine, ma una miriade di piccoli paesi distanziati tra loro e non collegati da una buona viabilità, ne serviti da una adeguata trasportistica; il tutto condizionato da un sistema orografico che certamente non aiuta. Su questi temi bisogna attagliare la riforma sanitaria affinché sia adeguata quanto più possibile alle esigenze dei propri abitanti. Pertanto non si deve fare affidamento su un sistema spedalo centrico, ma curare con attenzione il rapporto col territorio. In concreto offrire distretti sanitari territoriali assistiti da presidi di piccoli ospedali e/o poliambulatori che consentono anche di razionalizzare l’utilizzo dei pronto soccorso e non solo.

A qualcuno potrebbe sembrare che si stia riducendo l’importanza del sistema ospedaliero, ma così non è. Vi è piuttosto la necessità di verificare che per gli ospedali si acquisiscano qualità e alta specializzazione, magari favorendo la creazione di scuole specialistiche all’interno delle unità operative complesse. Sebbene a grandi linee si è voluto fare un cenno a una possibile riforma che possa far interagire territorio e sistema ospedaliero.

Essendo stato un rappresentante dell’oristanese all’interno del consiglio regionale, ed essendomi familiari le problematiche di questa provincia, vorrei prestare alla sanità oristanese maggiore attenzione, avendone già dedicata tanta in altri tempi. Si dovrebbe dire che cambiano i protagonisti, ma lo scenario resta lo stesso e anche la trama è la solita. Il sacco dell’ospedale San Martino di Oristano e l’espoliazione dei presidi ospedalieri di Ghilarza e Bosa, con l’abbandono a se stesso del poliambulatorio di Ales.

Ciò che mi preoccupa è una presenza attonita e abulica dei rappresentanti politici locali, che evidenziano un comportamento indecifrabile per non dire assente, con ruoli da combattenti su retroguardie, difendendo le scelleratezze di chi ha iniziato il saccheggio, e dimenticandosi l’espoliazione delle dotazioni organiche e strumentarie, con conseguente limitazione dell’offerta assistenziale, aggravando così la mobilità passiva con una ulteriore diminuzione delle risorse disponibili per la sanità territoriale.

Non so se ancora sia attuale parlare di livelli essenziali di assistenza, ove, in questa realtà Oristanese, si sta consumando un autentico delitto a carico dei L.E.A. e quindi dei diritti dei cittadini alla salute. Non pare neanche che i nuovi amministratori regionali abbiano sinora prestato la dovuta attenzione alla sanità, in particolare a quella Oristanese, infatti basti pensare al recente spostamento di anestesisti dal San Martino ad altri presidi ospedalieri, oppure al blocco della presa in carico di nuovi pazienti onco-ematologici: primo atto tolti i mezzi, poi via i medici e ora i pazienti, destinati altrove. Una vera beffa nei confronti di soggetti fragili e indifesi, spesso indeboliti dal peso degli anni, dalle sofferenze, da malattie gravi come linfomi, leucemie e mieloma. Quale calvario dovranno subire per le distanze dal luogo di cura, quanti avranno la forza di resistere e quanti per debolezza insita dovranno abbandonare le cure? Tutto ciò alla faccia delle promesse politiche volte a contrastare lo spopolamento delle zone interne e a dare risposte concrete ai cittadini; essendo necessario evidenziare la colpevolezza di chi ha voluto questa sanità fondata su modelli teorici, a dir poco campati in aria, chiaramente poste in essere dalla precedente giunta.

Ma non con minore sdegno nei confronti di chi fino ad oggi non ha attuato nessuna manovra correttiva, lasciando libero un percorso verso un baratro che certamente non possiamo permetterci.

Ho sempre sostenuto e sostengo che i malati non hanno un colore politico ne partitico; ma hanno solo bisogno di attenzioni, di buone cure e di alti livelli di prestazioni sanitarie.

Lunedì, 20 aprile 2020

