Contagio zero nel Sud Sardegna, un solo positivo nel Cagliaritano: così la civiltà dei sardi sta battendo il Coronavirus

Contagio zero nel Sud Sardegna, un solo positivo in più in tutto il Cagliaritano: così la civiltà dei sardi sta battendo il Coronavirus. Merito del grande comportamento della popolazione, ora attesa per le decisioni del governatore Solinas: se questi numeri saranno confermati in settimana, la Sardegna potrebbe essere davvero Covid free in tempi rapidissimi. Sono 1228 i casi di Corona Virus registrati a oggi in Sardegna, con un incremento di 13 casi rispetto a ieri. Di questi 115 sono ricoverati in ospedale con sintomi, mentre sono 21 le persone in terapia intensiva. Sono scese a 718 le persone in isolamento domiciliare. Le persone guarite sono ad oggi 288. Fermi a 86 i decessi. Salgono a 15328 i tamponi effettuati. Oggi ci sono stati però dieci casi in più a Oristano (pesa il caso Riola Sardo), zero a Nuoro e solo due a Sassari.

