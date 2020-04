Paura a Cagliari, 40enne aggredito a bastonate mentre passeggia col cane

Un’aggressione improvvisa, in un primo pomeriggio con quasi tutte le strade deserte, quella avvenuta al Villaggio Pescatori di Cagliari. Un uomo di quarant’anni, mentre stava camminando insieme al suo cane, è stato raggiunto da due persone che l’hanno aggredito, colpendolo più volte con un bastone. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118, e sono stati i soccorritori a chiamare il 113 per dare l’allarme. Sul posto è arrivata un’auto della squadra volante, agli ordini di Massimo Imbimbo. Il malcapitato non ha saputo fornire agli agenti nessuna spiegazione del gesto subìto, ed è stato trasportato all’ospedale Marino per alcune lesioni ad un braccio. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Il cane sta bene.

