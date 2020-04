Villamassargia, multe sino a 3mila euro a chi porta i figli lontano da casa: “Limitata addirittura la potestà genitoriale, è assurdo”, attacca l’ex deputato Mauro Pili. Su Fb pubblica l’avviso della Polizia Locale di Villamassargia che parla espressamente di “interventi limitativi della potestà genitoriale” in caso di trasgressioni. “Che un comune, in questo caso quello di Villamassargia, arrivi a minacciare di ricorrere al tribunale dei minorenni addirittura per limitare la potestà dei genitori sul bambino appare una forzatura sotto ogni punto di vista- sostiene Mauro Pili- limitare la potestà dei genitori significherebbe attentare in maniera sproporzionata e grave al sacrosanto diritto dei propri genitori di esercitare la potestà genitoriale. Non si può minimamente pensare che si possano, in questa fase, adottare o proporre provvedimenti che sottraggono i figli ai propri genitori. Ci può stare una multa, forse, ma la potestà dei genitori non si tocca e non si minaccia”.

