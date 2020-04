Giorgia Meloni: “Turisti tedeschi lasciano caparra in Sardegna, siete più solidali voi della Merkel”

“C’è più solidarietà in questa lettera di due turisti tedeschi nei confronti dell’Italia, che in tutto quello fatto dalla Merkel e dall’Ue a trazione tedesca dall’inizio di questa emergenza.Da leggere”. Giorgia Meloni pubblica su Fb la lettera dei turisti tedeschi che lasciano la caparra all’hotel di Fluminimaggiore dopo avere rinunciato alla vacanza a giugno a causa dell’emergenza Coronavirus. Con un commento al veleno nei confronti della Merkel e della ue: “Ci vergogniamo che la Germania non vuole aiutare l’Italia con gli Eurobond”, avevano scritto i vacanzieri tedeschi al proprietario dell’hotel del Sulcis.



