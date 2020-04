Il piccolo Mosè resta solo, l’intera famiglia muore per Coronavirus: Marina lo adotta per sempre

E ci è riuscita! Dopo essere stata dal veterinario e munita di tutte le certificazioni e precauzioni necessarie per lo spostamento, Silvia ha accompagnato Mosè a Legnano. Lì ad aspettarlo c’era Marina, che ha deciso di adottarlo per sempre. Buona vita piccolino

Quando Silvia, volontaria di LAV Milano , ha saputo che il piccolo Mosè era rimasto solo perché tutta la sua famiglia purtroppo non ce l’ha fatta a causa del #coronavirus , si è subito attivata per aiutarlo a trovare una nuova casa.

Siamo in prima linea con i nostri volontari nell’emergenza da nord a sud per aiutare gli animali bisognosi e le loro famiglie.

Fonte: Lav Italia

