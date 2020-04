Serramanna, una famiglia rom tenta di occupare una casa: “Serve per nostro figlio”

“Vogliamo occupare una casa per nostro figlio”. Questo è quel che sta accadendo in questo momento a Serramanna in viale Matteotti, vicino alla stazione ferroviaria. Una famiglia di etnia rom composta da padre e due figli, di cui uno probabilmente minorenne, vuole occupare una casa poiché disabitata. I tre, privi di mascherina e dispositivi di sicurezza individuale, stazionano l’area senza alcun motivo dalla mattina presto. “Sono intervenuti la polizia municipale ed i carabinieri – spiega il consigliere comunale Carlo Pahler – Non è bastato l’intervento della polizia locale e dei carabinieri a far desistere i tre. Continua la discussione con i vicini di casa e la popolazione che pian piano si sta radunando. La famiglia però rimane fuori dall’abitazione ed intima di volere occupare”.

